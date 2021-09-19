Вирусологи прокомментировали возможность одновременно заболеть ОРВИ и коронавирусом

Короткая ссылка
Заболевшие ОРВИ люди обычно не могут заболеть одновременно коронавирусом, в этот момент в организме выделяется интерферон — противовирусный белок, рассказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.
Вирусологи прокомментировали возможность одновременно заболеть ОРВИ и коронавирусом
  • РИА Новости

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре после выздоровления он может заразиться COVID-19. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — сказал он URA.RU.

По его словам, интерферон защищает организм от вторичного заражения.

При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов отметил, что респираторные микст-инфекции — распространённое явление, но один вирус может оказаться сильнее другого.

«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учёными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — добавил он.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные заболевания будут протекать тяжелее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить