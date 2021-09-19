Вирусологи прокомментировали возможность одновременно заболеть ОРВИ и коронавирусом
- РИА Новости
«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре после выздоровления он может заразиться COVID-19. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело», — сказал он URA.RU.
По его словам, интерферон защищает организм от вторичного заражения.
При этом завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов отметил, что респираторные микст-инфекции — распространённое явление, но один вирус может оказаться сильнее другого.
«Наличие сочетанных инфекций давно отмечено учёными. И респираторных, и желудочно-кишечных. Такое может быть, но, как правило, одна инфекция оказывается сильнее другой. Какая из них будет сильнее, зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм», — добавил он.
Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные заболевания будут протекать тяжелее.