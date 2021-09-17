Иммунолог Ярцева допустила более тяжёлое течение гриппа после перенесённого COVID-19

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные заболевания будут протекать тяжелее.

Ключевую роль здесь может играть степень поражения лёгких при коронавирусной инфекции и время, прошедшее между двумя случаями заболевания, уточнила она в эфире радио Sputnik.

«В первую очередь надо говорить о том, какая степень поражения была при COVID-19. Если было мощное поражение лёгких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию», — сказала врач.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.