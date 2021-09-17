Иммунолог Ярцева допустила более тяжёлое течение гриппа после перенесённого COVID-19

Короткая ссылка
Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что вполне возможно, что сразу после COVID-19 другие инфекционные заболевания будут протекать тяжелее.
Иммунолог Ярцева допустила более тяжёлое течение гриппа после перенесённого COVID-19
  • Reuters

Ключевую роль здесь может играть степень поражения лёгких при коронавирусной инфекции и время, прошедшее между двумя случаями заболевания, уточнила она в эфире радио Sputnik.

«В первую очередь надо говорить о том, какая степень поражения была при COVID-19. Если было мощное поражение лёгких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию», — сказала врач.

Ранее терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить