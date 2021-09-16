Россия и Казахстан подписали договор по созданию комплекса для пусков «Союза-5»

Российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Bazis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Договор на создание на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя «Союз-5» подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры и ТОО Bazis construction (Республика Казахстан. — RT)», — рассказал он.

Рогозин добавил, что стороны начинают реконструкцию стартового и технического комплексов ракеты «Зенит» для их модернизации.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.