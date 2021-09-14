Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb.
- @roscosmos
«Пуск — штатно», — написал Рогозин.
Он добавил, что «есть отделение разгонного блока «Фрегат» с 34 космическими аппаратами».
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
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