Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb 

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb.

«Пуск — штатно», — написал Рогозин.

Он добавил, что «есть отделение разгонного блока «Фрегат» с 34 космическими аппаратами».

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.