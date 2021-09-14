Ракета с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.

Об этом корпорация «Роскосмос» сообщила на своей странице в Twitter.

«3... 2... 1... ПУСК! С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 34 спутников связи OneWeb на борту», — говорится в заявлении.

3.. 2.. 1.. ПУСК! 🚀



С космодрома #Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 34 спутников связи #OneWeb на борту.



Трансляция → https://t.co/vwumcVL22Ipic.twitter.com/tRcqtkSHI5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 14, 2021

Уточняется, что уже произошло отделение первой ступени ракеты-носителя.

Ранее Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb.