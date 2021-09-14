Ракета с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур

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Ракета «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
Ракета с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур
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Об этом корпорация «Роскосмос» сообщила на своей странице в Twitter.

«3... 2... 1... ПУСК! С космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией из 34 спутников связи OneWeb на борту», — говорится в заявлении.

Уточняется, что уже произошло отделение первой ступени ракеты-носителя.

Ранее Госкомиссия утвердила время пуска «Союза-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb.

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