В ФМБА рассказали о ходе испытаний вакцины агентства от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ФМБА.

Она сообщила, что «по вакцине идут комбинированные первая и вторая фазы».

«Первая фаза фактически завершилась, начинается вторая фаза. Она точно будет идти несколько месяцев, по-видимому, до конца текущего года», — цитирует ТАСС Скворцову.

Согласно данным на 9 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.