Все 34 британских спутника OneWeb успешно выведены на орбиту

Запущенные с космодрома Байконур британские спутники связи OneWeb успешно выведены на орбиту.

Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в заявлении.

По словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 аппаратами OneWeb на борту прошёл в штатном режиме.

21 августа государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя перед запуском спутников связи OneWeb.

Пуск «Союза» переносился дважды. В первый раз причиной переноса стали сбои в работе российского оборудования стартового комплекса. Во второй OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.