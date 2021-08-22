Рогозин: пуск ракеты «Союз-2.1б» прошёл штатно

Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту прошёл в штатном режиме, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчётное время», — написал глава госкорпорации.

21 августа государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском спутников связи OneWeb.

Пуск «Союза» переносился дважды. В первый раз причиной переноса стали сбои в работе российского оборудования стартового комплекса. Во второй OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.