Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз» со спутниками OneWeb
- @roscosmos
«Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и пуск в резервную дату — 01:13:40 мск 22 августа», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
До этого пуск дважды переносился. Первый раз — 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз — 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.
Ранее сообщалось, что запуск российской автоматической станции на Луну перенесли на май 2022 года.