Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз» со спутниками OneWeb

Государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском спутников связи OneWeb, который ранее дважды был перенесен.

«Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и пуск в резервную дату — 01:13:40 мск 22 августа», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

До этого пуск дважды переносился. Первый раз — 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз — 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

Ранее сообщалось, что запуск российской автоматической станции на Луну перенесли на май 2022 года.