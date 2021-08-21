Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз» со спутниками OneWeb

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Государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском спутников связи OneWeb, который ранее дважды был перенесен.
Госкомиссия допустила к старту ракету «Союз» со спутниками OneWeb
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«Госкомиссия приняла решение на повторную заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» компонентами топлива и пуск в резервную дату — 01:13:40 мск 22 августа», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

До этого пуск дважды переносился. Первый раз — 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз — 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

Ранее сообщалось, что запуск российской автоматической станции на Луну перенесли на май 2022 года.

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