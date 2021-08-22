Ещё одна группа спутников OneWeb отделилась от разгонного блока «Фрегат»

В «Роскосмосе» подтвердили отделение третьей группы британских спутников OneWeb от российского разгонного блока «Фрегат».

Об этом сообщается в аккаунте госкорпорации в Twitter.

«Есть отделение третьей партии спутников OneWeb от российского разгонного блока «Фрегат», — говорится в публикации.

21 августа государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском спутников связи OneWeb.

В субботу, 22 августа, отечественная ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур. Отделение спутников должно пройти в несколько этапов.

Пуск «Союза» переносился дважды. Первый раз — 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз — 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.