Ракета «Союз-2.1б» с британскими спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками OneWeb на борту стартовала с космодрома Байконур.

Трансляция ведётся на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Есть контакт подъёма... Двигатель второй ступени работает нормально. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Полёт нормальный», — следует из транслируемых переговоров.

Впоследствии разгонный блок «Фрегат» со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Британские аппараты будут отделяться в несколько этапов.

Пуск «Союза» переносился дважды. Первый раз — 19 августа, из-за сбоя в работе российского оборудования стартового комплекса. Второй раз — 20 августа, когда OneWeb попросила отложить старт из-за сбоя в программном обеспечении наземного комплекса управления спутниками.

21 августа государственная комиссия разрешила заправку ракеты-носителя «Союз-2.1б» перед запуском спутников связи OneWeb.