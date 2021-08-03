Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19

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Главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, как избежать тромбозов после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19
  • Pixabay

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Тромбоз является довольно серьёзным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов», — сообщил он.

По его словам, данная группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно лёгочных артерий, и летальных случаев. Вечорко добавил, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.

Также врач рассказал, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни.

Он рекомендовал через некоторое время после выписки сделать коагулограмму, чтобы оценить свёртываемость крови. Вечорко подчеркнул, что оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач.

«Также я рекомендую пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду», — добавил он.

Ранее доктор биологических наук заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал исследование британских коллег о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта.

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