Врач рассказал, как избежать тромбозов после COVID-19
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Тромбоз является довольно серьёзным осложнением. Чтобы его избежать, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов», — сообщил он.
По его словам, данная группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно лёгочных артерий, и летальных случаев. Вечорко добавил, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность.
Также врач рассказал, что постковидный синдром может проявиться в течение месяца с момента появления первых симптомов болезни.
Он рекомендовал через некоторое время после выписки сделать коагулограмму, чтобы оценить свёртываемость крови. Вечорко подчеркнул, что оценить состояние здоровья и формулу крови и назначить или прервать терапию может только врач.
«Также я рекомендую пить много жидкости, лучше воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду», — добавил он.
Ранее доктор биологических наук заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал исследование британских коллег о возможном влиянии COVID-19 на уровень интеллекта.