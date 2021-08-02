Рогозин предложил создать модуль для туристов на новой орбитальной станции

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил создать на Российской орбитальной служебной станции (РОСС) специальный модуль, который будет предназначен для посещения космическими туристами.
Рогозин предложил создать модуль для туристов на новой орбитальной станции
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Рогозин рассказал, что во время заседания научно-технического совета госкорпорации велось обсуждение архитектуры будущей станции и он предложил в рамках проекта создать отдельный модуль для посещения. При этом он отметил, что в «Роскосмосе» не будут заниматься суборбитальными полётами, как это делают в США.

«Это больше дело частных компаний», — пояснил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что корпорация будет развивать космический туризм в рамках орбитальной пилотируемой программы — например, отправлять в космос молодых учёных, которые могли бы проводить на МКС эксперименты.

Генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов ранее в интервью RT сообщил, что компания проводит предполётную подготовку космических туристов для путешествий на МКС

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