Давление в отсеке модуля «Звезда» на МКС поднимут в течение суток
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В госкорпорации напомнили, что переходная камера «Звезды» отделена от основного объёма Международной космической станции. В камере поддерживается давление на уровне 150—200 мм рт. ст.
«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — сообщили в «Роскосмосе».
Как стало известно ранее, давление в переходной камере «Звезды», в которой зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм рт. ст.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что это было прогнозируемо и никак не связано с пристыковкой модуля «Наука».