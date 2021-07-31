Давление в отсеке модуля «Звезда» на МКС поднимут в течение суток

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В течение суток давление в переходной камере служебного модуля «Звезда» на МКС будет поднято до 200 мм рт. ст., сообщила пресс-служба «Роскосмоса». В настоящее время давление составляет 154 мм рт. ст.
Давление в отсеке модуля «Звезда» на МКС поднимут в течение суток
  • © «Роскосмос»

В госкорпорации напомнили, что переходная камера «Звезды» отделена от основного объёма Международной космической станции. В камере поддерживается давление на уровне 150—200 мм рт. ст.

«В течение суток давление будет поднято до 200 мм рт. ст. Эта работа является плановой и не имеет никакого отношения к многоцелевому лабораторному модулю «Наука», давление в котором находится в норме», — сообщили в «Роскосмосе».

Как стало известно ранее, давление в переходной камере «Звезды», в которой зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм рт. ст.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что это было прогнозируемо и никак не связано с пристыковкой модуля «Наука».

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