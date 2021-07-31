Рогозин прокомментировал падение давления в переходной камере «Звезды»

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Падение давления в переходной камере модуля «Звезда» на МКС было прогнозируемым, это никак не связано с пристыковкой модуля «Наука», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Рогозин прокомментировал падение давления в переходной камере «Звезды»
  • РИА Новости

«Сейчас посмотрел отчёты главных операторов по давлению: 14.07 — 473 мм (рт. ст. — RT), 20.07 — 273 мм, 25.07 — 200 мм. Накануне стыковки с МЛМ: 28.07 — 167 мм, 29.07 — 160 мм. Прогнозируемое и вовсе не «резкое» падение давления в пока ещё проблемной «Звезде». И с МЛМ никак не связано», — написал он в Twitter, комментируя сообщения о «резком» падении давления в модуле.

Как стало известно ранее, давление в переходной камере «Звезды», где зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм рт. ст.

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