В переходной камере модуля «Звезда» на МКС упало давление
Давление в переходной камере модуля «Звезда», в которой зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм рт. ст. Об этом сообщил экипаж Международной космической станции во время переговоров с Центром управления полётами, трансляцию которых ведёт NASA.
- © NASA / Roscosmos
«154 мм», — цитирует Интерфакс космонавта, который отвечал на соответствующий вопрос.
В марте сообщалось, что из промежуточной камеры модуля «Звезда» на МКС продолжается утечка, несмотря на заделку двух трещин.
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