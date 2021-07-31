В переходной камере модуля «Звезда» на МКС упало давление

Давление в переходной камере модуля «Звезда», в которой зафиксирована утечка воздуха, упало до 154 мм рт. ст. Об этом сообщил экипаж Международной космической станции во время переговоров с Центром управления полётами, трансляцию которых ведёт NASA.

© NASA / Roscosmos

«154 мм», — цитирует Интерфакс космонавта, который отвечал на соответствующий вопрос. В марте сообщалось, что из промежуточной камеры модуля «Звезда» на МКС продолжается утечка, несмотря на заделку двух трещин.