Космонавты сообщили о продолжающейся утечке из модуля МКС

Из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) продолжается утечка, несмотря на заделку двух трещин, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые NASA.

Как уточняет агентство, около 10:00 мск космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полётами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 мм ртутного столба.

При этом в пятницу, 12 марта, около 22:30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 мм ртутного столба.

За 11,5 часа давление в камере снизилось на 52 мм ртутного столба, говорится в сообщении.

11 марта космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы по герметизации трещин в модуле «Звезда» на МКС.