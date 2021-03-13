Космонавты сообщили о продолжающейся утечке из модуля МКС

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Из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) продолжается утечка, несмотря на заделку двух трещин, сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры космонавтов с Землёй, транслируемые NASA.
Космонавты сообщили о продолжающейся утечке из модуля МКС
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Как уточняет агентство, около 10:00 мск космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полётами, что давление в промежуточной камере модуля «Звезда» составляет 678 мм ртутного столба.

При этом в пятницу, 12 марта, около 22:30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 мм ртутного столба.

За 11,5 часа давление в камере снизилось на 52 мм ртутного столба, говорится в сообщении.

11 марта космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы по герметизации трещин в модуле «Звезда» на МКС.

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