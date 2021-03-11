Российские космонавты завершили герметизацию трещин на МКС

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Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили работы по герметизации трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС).
Российские космонавты завершили герметизацию трещин на МКС
  • © Роскосмос

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»).

«Экипаж Международной космической станции завершил ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля «Звезда». В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле «Звезда» для проверки уровня атмосферы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в российском модуле «Звезда» на МКС окончательно заделали трещину, которая привела к утечке воздуха, и установили на неё накладку.

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