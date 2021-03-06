Экипаж МКС заделал первую трещину в российском модуле

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В российском модуле «Звезда» Международной космической станции окончательно заделали трещину, которая привела к утечке воздуха, и установили на неё накладку.
Экипаж МКС заделал первую трещину в российском модуле
  • © Роскосмос

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле «Звезда» российский экипаж МКС под руководством специалистов главной оперативной группы управления российским сегментом МКС откроет люк промежуточной камеры и нанесёт слой герметика с торца установленной ранее (на первую трещину) накладки», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что космонавты на МКС возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

После этого в «Роскосмосе» заявили, что на МКС временно заделали несколько возможных мест утечки воздуха.

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