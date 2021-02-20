Экипаж МКС возобновит поиск мест утечки воздуха в российском модуле

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Космонавты на Международной космической станции (МКС) возобновляют поиск мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Экипаж МКС возобновит поиск мест утечки воздуха в российском модуле
  • © NASA/Роскосмос

Как пишет РИА Новости, это следует из переговоров экипажа с Землёй, транслируемых NASA.

В январе сообщалось, что поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС остановлен до середины февраля.

17 февраля грузовой корабль «Прогресс МС-16» пристыковали к Международной космической станции в телеоператорном режиме. На борту корабля находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха.

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