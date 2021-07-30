Рогозин сообщил о планах обсуждения конфигурации новой орбитальной станции

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил о планах обсуждения конфигурации новой орбитальной станции.
Рогозин сообщил о планах обсуждения конфигурации новой орбитальной станции
  • РИА Новости

«Завтра в 11 часов пройдёт заседание НТС во главе с Юрием Коптевым, будем обсуждать конфигурацию новой орбитальной станции», — цитирует ТАСС Рогозина.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.

Позднее Рогозин рассказал подробности о создании российской орбитальной станции.

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