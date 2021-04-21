Рогозин рассказал подробности о создании новой орбитальной станции
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- РИА Новости
«Поддержание российского сегмента Международной космической станции... потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развёртывание отдельной национальной российской орбитальной станции», — приводит РИА Новости слова Рогозина.
Он отметил, что Россия начинает процесс переговоров с NASA о вопросе взаимных обязательств по МКС.
«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнёрам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счёт нашего бюджета», — добавил Рогозин.
Он также уточнил, что проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.
Сама станция, по словам Рогозина, будет посещаемой, а не постоянно обитаемой: это нужно для того, чтобы не подвергать экипажи «чрезмерному риску радиации».
Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году.
В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российская сторона выходит из проекта Международной космической станции с 2025 года и планирует приступить к созданию новой национальной орбитальной станции.