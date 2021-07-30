РФПИ рассказал о ходе исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что промежуточный анализ данных о комбинации компонентов вакцин «Спутник V» и AstraZeneca показал отсутствие серьёзных побочных эффектов у добровольцев.

«Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор на клиническое исследование продолжается», — говорится в заявлении.

Уточняется, что промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов.

В РФПИ подчеркнули отсутствие серьёзных побочных эффектов и случаев заболевания коронавирусом после вакцинации.

26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.