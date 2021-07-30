РФПИ рассказал о ходе исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
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«Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины «Спутник V» в Азербайджане начались в феврале 2021 года, на сегодняшний день вакцинированы 50 добровольцев, набор на клиническое исследование продолжается», — говорится в заявлении.
Уточняется, что промежуточный анализ данных демонстрирует высокие показатели безопасности комбинированного применения препаратов.
В РФПИ подчеркнули отсутствие серьёзных побочных эффектов и случаев заболевания коронавирусом после вакцинации.
26 июля стало известно, что Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт».
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.