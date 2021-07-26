Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Короткая ссылка
Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», следует из госреестра разрешений на проведение исследований.
Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»
  • Reuters

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — отмечается в таблице.

Уточняется, что в исследовании примут участие 150 пациентов. Завершить его планируется 2 марта 2022 года.

В феврале начались клинические испытания комбинированной вакцины — «Спутника V» и препарата британской компании AstraZeneca.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ отметил, что «коктейль вакцин» — очень актуальная тема. По его словам, они лежат в основе эффективности и борьбы с мутациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить