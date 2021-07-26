Минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», следует из госреестра разрешений на проведение исследований.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — отмечается в таблице.

Уточняется, что в исследовании примут участие 150 пациентов. Завершить его планируется 2 марта 2022 года.

В феврале начались клинические испытания комбинированной вакцины — «Спутника V» и препарата британской компании AstraZeneca.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ отметил, что «коктейль вакцин» — очень актуальная тема. По его словам, они лежат в основе эффективности и борьбы с мутациями.