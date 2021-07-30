Открытие люков с МКС в модуль «Наука» перенесли на сутки

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Российские космонавты откроют переходные люки в причаливший к МКС модуль «Наука» вечером в пятницу, 30 июля, следует из сообщения на сайте «Роскосмоса».
Открытие люков с МКС в модуль «Наука» перенесли на сутки
  • © Roscosmos
  • globallookpress.com

«Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля «Звезда», затем — нового российского модуля», — говорится в пресс-релизе.

Изначально предполагалось сделать это накануне, однако этому помешало незапланированное включение двигателей.

Как отметили в «Роскосмосе», специалисты главной оперативной группы управления совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Ракета-носитель «Протон-М» с модулем стартовала 21 июля с Байконура.

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