Открытие люков с МКС в модуль «Наука» перенесли на сутки
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«Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля «Звезда», затем — нового российского модуля», — говорится в пресс-релизе.
Изначально предполагалось сделать это накануне, однако этому помешало незапланированное включение двигателей.
Как отметили в «Роскосмосе», специалисты главной оперативной группы управления совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились, что основной стык герметичен.
29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.
Ракета-носитель «Протон-М» с модулем стартовала 21 июля с Байконура.