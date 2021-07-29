Рогозин рассказал о волнении из-за запуска модуля «Наука» к МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал стыковку многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с Международной космической станцией (МКС).

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, полёт был волнительным и прошёл не без замечаний.

«Врать не будем... Получилось не как обычно, но получилось неплохо. Пришлось поволноваться первые три дня, непростое было выведение, была потеря телеметрии. Мы это, конечно, всё проанализируем, сделаем так, чтобы госкомиссия, которая отвечает за эти вопросы, проанализировала все замечания», — сказал Рогозин.

Он добавил, что при дальнейших пусках к МКС необходимо купировать подобные проблемы, в том числе — в случае с намечающимся полётом модуля «Причал» осенью 2021 года.

Стыковка модуля «Наука» к надирному узлу модуля «Звезда» состоялась в 16:29:10 мск. По оценкам «Роскосмоса», модуль будет в состоянии доработать «без каких-то проблем» до 2030 года.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» для его доставки на МКС.

Российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.