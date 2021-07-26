Российский модуль «Пирс» затоплен в Тихом океане

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Отстыкованный от МКС модуль «Пирс» вместе с грузовым кораблём «Прогресс МС-16» затоплен в Тихом океане.
Российский модуль «Пирс» затоплен в Тихом океане
  • © Роскосмос / космонавт Олег Новицкий

«Несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтон и 5,8 тыс. км от города Сантьяго», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ранее 26 июля модуль «Пирс», который 20 лет работал на орбите, был отстыкован от Международной космической станции с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16».

Стыковка российского модуля «Наука» к служебному модулю «Звезда» намечена на 29 июля.

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