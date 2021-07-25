В России предложили оснастить аппараты «Роскосмоса» особой системой

Генеральный конструктор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Владимир Пасынков заявил, что предприятие предлагает «Роскосмосу» оснастить ступени ракет-носителей, разгонные блоки и спутники системой высокоточного прогноза падения космического мусора на Землю.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сейчас есть новая технологическая разработка — малогабаритная ретрорефлекторная система класса «пирамида», состоящая из четырёх уголковых отражателей. Система получилась очень легкой — 40 граммов. Мы предложим «Роскосмосу» оснастить ею ступени ракет-носителей, разгонные блоки и космические аппараты», — сказал Пасынков.

По мнению генконструктора предприятия, оснащение аппаратов «Роскосмоса» новой системой поможет более точно определять момент их схода с орбиты и с высокой точностью предсказывать, куда они приземлятся. Пасынков отметил, что это поможет предотвратить различные техногенные катастрофы.

По информации «Роскосмоса», модуль российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Пирс» планируется затопить в Тихом океане. «Пирс» состоит из герметичного корпуса и установленной аппаратуры, служебных систем и элементов конструкции, обеспечивающих выходы в открытый космос.

В хьюстонском центре управления полётами ранее сообщили о переносе отстыковки модуля на 26 июля.