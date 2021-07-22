«Роскосмос» проверяет работоспособность оборудования модуля «Наука»
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«В настоящее время идёт получение телеметрии от систем модуля «Наука». По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Как пишет агентство, ранее некоторые российские и зарубежные сетевые СМИ сообщили о «неисправностях систем модуля».
21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.
Модуль выведен на околоземную орбиту, его солнечные панели и антенны раскрылись.
После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.