«Роскосмос» проверяет работоспособность оборудования модуля «Наука»

Специалисты «Роскосмоса» ведут проверку оборудования выведенного на орбиту многофункционального лабораторного модуля «Наука».

«В настоящее время идёт получение телеметрии от систем модуля «Наука». По данным телеметрии проводится проверка работоспособности бортового оборудования модуля», — сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Как пишет агентство, ранее некоторые российские и зарубежные сетевые СМИ сообщили о «неисправностях систем модуля».

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Модуль выведен на околоземную орбиту, его солнечные панели и антенны раскрылись.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.