Модуль «Наука» выведен на околоземную орбиту

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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту.
Модуль «Наука» выведен на околоземную орбиту
  • © Роскосмос

Об этом объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.

«Есть отделение модуля «Наука» от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор, его слова приводит ТАСС.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Российские космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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