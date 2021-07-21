Модуль «Наука» выведен на околоземную орбиту

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» выведен ракетой-носителем «Протон-М» на околоземную орбиту.

Об этом объявил диктор на смотровой площадке космодрома Байконур.

«Есть отделение модуля «Наука» от третьей ступени ракеты-носителя», — сказал комментатор, его слова приводит ТАСС.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Российские космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.