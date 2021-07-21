Солнечные панели и антенны «Науки» раскрылись после выхода на орбиту

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Солнечные панели и антенны модуля «Наука» раскрылись после выхода на орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Солнечные панели и антенны «Науки» раскрылись после выхода на орбиту
  • © РОСКОСМОС

«По поступившей телеметрической информации, произошло раскрытие антенн и солнечных батарей модуля «Наука», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Модуль выведен на околоземную орбиту.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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