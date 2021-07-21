Глава NASA поздравил Россию с запуском модуля «Наука»

Глава NASA Билл Нельсон поздравил «Роскосмос» и гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина с успешным запуском многоцелевого лабораторного модуля «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию.

«Поздравляю гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и российскую команду на МКС с успешным запуском многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Этот новый сегмент поможет дальнейшим исследованиям и научным открытиям», — написал Нельсон в Twitter.

Рогозин, в свою очередь, поблагодарил американского коллегу и пообещал передать поздравления команде «Роскосмоса».

«Надеюсь вскоре вас увидеть», — добавил он.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Модуль выведен на околоземную орбиту, его солнечные панели и антенны раскрылись.

После ввода модуля «Наука» в эксплуатацию российский сегмент МКС получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. Космонавты также получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.