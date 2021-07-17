На Байконуре начали транспортировку ракеты «Протон-М» на стартовый комплекс

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На космодроме Байконур начали транспортировку ракеты «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» к стартовому комплексу.
На Байконуре начали транспортировку ракеты «Протон-М» на стартовый комплекс
  • © roscosmos.ru

Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём аккаунте в Twitter.

«В 02:30 мск на Байконуре начата транспортировка ракеты космического назначения «Протон-М» с модулем «Наука» на стартовый комплекс», — написал он.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предполагается запустить к МКС с помощью ракеты «Протон-М» 21 июля, резервные даты пуска — 22 и 23 июля.

Ранее стало известно, что модуль «Наука» может вырабатывать кислород на шесть человек. С таким модулем космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA — он позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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