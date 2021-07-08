Многофункциональный модуль «Наука» планируют запустить к МКС 21 июля

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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» планируется запустить к Международной космической станции на ракете «Протон-М» 21 июля.
Многофункциональный модуль «Наука» планируют запустить к МКС 21 июля
  • © РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с многофункциональным лабораторным модулем «Наука» для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконура запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля», — сообщил он.

По словам главы «Роскосмоса», резервные даты пуска — 22 и 23 июля.

Ранее сообщалось, что модуль «Наука» способен вырабатывать кислород на шесть человек. С этим модулем космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA — с ним можно будет выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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