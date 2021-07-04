Дату запуска российского модуля «Наука» к МКС согласуют с США

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Дату запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции согласуют с США, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Дату запуска российского модуля «Наука» к МКС согласуют с США
  • © NASA / Roscosmos

«Скоро полетим, согласуем при этом дату с американцами. Они тоже кое к чему готовятся и переживают. Важно, чтобы два события не мешали друг другу», — написал он в Twitter.

Как уточняет РИА Новости, на 30 июля намечается запуск к МКС беспилотного корабля Starliner компании Boeing.

Модуль «Наука» способен вырабатывать кислород на шесть человек. С этим модулем космонавты получат второй туалет, каюту для третьего члена экипажа и европейский манипулятор ERA — с ним можно будет выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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