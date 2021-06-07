Рогозин рассказал подробности о разработке российской космической станции

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал подробности разработки отечественной космической станции.

«Сама архитектура новой станции будет открытой. В чём проблема МКС, например? Она построена на гигантской конструкции, конечно, она очень дорогая, чтобы было понятно — это примерно с футбольное поле. Но невозможно выдернуть один модуль и заменить его на другой. Она так построена», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, теперь предполагается сделать открытую архитектуру, когда один модуль, выработавший свой ресурс, может быть заменён на другой.

Как отметил Рогозин, предложена очень интересная орбита.

«Это 97—98 градусов орбита, то есть если так объяснить, сейчас МКС летает почти параллельно экватору. А так она будет летать у нас наоборот, если посмотреть на земной шарик, вертикально», — уточнил он.

Таким образом, сказал Рогозин, это единственная орбита, которая позволяет каждые двое суток проходить каждую точку на Земле.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.