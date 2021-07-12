Учёный назвал эффективный способ защиты от коронавируса

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов высказал мнение, что защититься от коронавируса без обязательного ношения масок и вакцинации можно только надев на себя скафандр.

«Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребёнок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов», — цитирует РИА Новости учёного.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

В Роспотребнадзоре также отметили, что для победы над большей частью инфекционных заболеваний необходима вакцинация примерно 94—96% населения.

Глава ведомства Анна Попова добавила, что человек, сделавший прививку от коронавируса, не распространяет его.