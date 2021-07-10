В РАН рассказали об уровне заразности штамма «дельта» COVID-19

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов высказался об уровне заразности штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.

«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у варианта «дельта» — около пяти. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — рассказал он РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о высоком риске заразиться штаммом «дельта» от прохожего без маски.