В РАН рассказали об уровне заразности штамма «дельта» COVID-19
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«Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около трёх, а у варианта «дельта» — около пяти. Поэтому он распространяется быстрее. Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — рассказал он РИА Новости.
Учёный подчеркнул, что показатель репродуктивного числа для вирусов известен уже десятки лет, однако его непросто измерить, для этого нужно собирать статистику.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о высоком риске заразиться штаммом «дельта» от прохожего без маски.