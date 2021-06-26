В ВОЗ заявили о высоком риске заразиться штаммом «дельта» от прохожего без маски

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Заразиться индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» можно даже проходя мимо инфицированного без маски, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ заявили о высоком риске заразиться штаммом «дельта» от прохожего без маски
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

«На самом деле надо сказать, что сейчас (в России. — RT) обнаружен и «дельта плюс». Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», — заявила она.

По словам представителя ВОЗ в России, данная мутация отличается повышенным уровнем заразности. Соответственно, нужно меньшее количество вируса для того, чтобы человек заболел.

Вуйнович добавила, что до этого штамма для инфицирования COIVD-19 необходим был почти получасовой контакт лицом к лицу.

«Вирус меняется, и он становится более коварным, более умным, более адаптированным и желающим заражать как можно больше людей», — заключила специалист.

На данный момент индийский штамм коронавируса зафиксирован на территории почти 90 государств. В связи с этим власти России призывают граждан пройти вакцинацию от COVID-19.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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