Эксперт: большинство пациентов переболели коронавирусом один раз

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Утверждения о том, что многие пациенты переболели коронавирусом несколько раз безосновательны, большинство инфицировались COVID-19 один раз, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

«Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что «у меня были симптомы, значит, я переболел». Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику», — цитирует РИА Новости Нетёсова.

По его словам, есть минимум четыре инфекции, чья симптоматика схожа с COVID-19.

Он отметил, что человек не болел коронавирусом, если этого не подтверждает лабораторный анализ.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил необходимость ревакцинации.

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