В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19»

Максимальную эффективность препарат от коронавируса «МИР-19» покажет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе», — говорится в публикации.

Окончание второй фазы клинических исследований препарата от COVID-19 «МИР-19» планируется к середине августа 2021 года.

Учёные ФМБА ранее заявили, что новые мутации коронавируса могут снижать эффективность вакцин против более ранних вариантов COVID-19. Вместе с этим в ведомстве отметили, что разработанные к настоящему времени вакцины и лекарства для специфической профилактики коронавируса «остаются в целом эффективными».