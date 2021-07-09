В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19»

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Максимальную эффективность препарат от коронавируса «МИР-19» покажет в первые двое-трое суток после инфицирования, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).
В ФМБА рассказали об эффективности препарата от коронавируса «МИР-19»
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Выраженное противовирусное действие препарата, подтверждённое в эксперименте, позволило предположить максимальную его эффективность в самом раннем периоде после инфицирования человека — в первые двое-трое суток, в так называемой вирусной фазе», — говорится в публикации.

Окончание второй фазы клинических исследований препарата от COVID-19 «МИР-19» планируется к середине августа 2021 года.

Учёные ФМБА ранее заявили, что новые мутации коронавируса могут снижать эффективность вакцин против более ранних вариантов COVID-19. Вместе с этим в ведомстве отметили, что разработанные к настоящему времени вакцины и лекарства для специфической профилактики коронавируса «остаются в целом эффективными».

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