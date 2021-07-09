Pfizer и BioNtech предоставят данные о бустере для вакцины от COVID-19

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают в ближайшие недели предоставить регуляторам США и ЕС данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19.

«Мы получили обнадёживающую информацию о продолжающемся испытании бустерной (третьей) дозы действующей вакцины BNT162b2… Мы планируем в ближайшие недели предоставить эти данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA)», — цитирует РИА Новости совместное заявление.

Согласно предварительной информации, бустерная доза при её применении через шесть месяцев после второй дозы вызывает иммунный ответ с титрами антител в 5-10 раз выше, чем при двух дозах.

По мнению производителей, бустерная доза будет иметь высокий уровень эффективности против всех штаммов коронавируса.

Ранее руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О’Брайен заявила, что специалисты ВОЗ рекомендуют делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины.