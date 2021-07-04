Инфекционист рассказал о «маскировке» COVID-19 под сезонные инфекции

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что из-за мутаций коронавирусная инфекция стала «маскироваться» под вирусные сезонные инфекции с такими симптомами, как насморк, боль в горле и кишечные расстройства.
Инфекционист рассказал о «маскировке» COVID-19 под сезонные инфекции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист указал, что при этом потеря обоняния отошла на второй план.

«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — сказал он.

Тимаков добавил, что теперь отличить коронавирус от сезонной простуды самостоятельно очень сложно, зачастую люди не понимают, что инфицированы COVID-19 и, следовательно, не обращаются к доктору вовремя.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков назвал один из симптомов инфицирования «дельта»-штаммом коронавируса. По словам медика, он может проявляться в форме расстройства желудочно-кишечного тракта.

В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.

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