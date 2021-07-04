Инфекционист рассказал о «маскировке» COVID-19 под сезонные инфекции
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист указал, что при этом потеря обоняния отошла на второй план.
«Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию», — сказал он.
Тимаков добавил, что теперь отличить коронавирус от сезонной простуды самостоятельно очень сложно, зачастую люди не понимают, что инфицированы COVID-19 и, следовательно, не обращаются к доктору вовремя.
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В июне депутат Госдумы России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.