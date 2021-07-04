Врач опроверг миф об усилении инфекции на фоне вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не следует опасаться «антителозависимого усиления инфекции», о которой рассуждают в «околомедицинских кругах». По словам специалиста, заявления о том, что такая реакция возможна из-за прививки от коронавируса, безосновательны.

«Я не зря недавно, как бы в шутку, призвал изъять из повседневного употребления термины «антителозависимое усиление», «цитокиновый шторм», «иммунитет» и т. д. Это как оружие в неумелых или преступных руках: пользы не принесёт, а навредить может!» — написал врач в своём Telegram-канале.

По его словам, «антителозависимое усиление инфекции» — это парадоксальное усиление вирусной инфекции в результате образования антител к ней.

«Сегодня околомедицинские круги муссируют о возможности массовой такой пародаксальной реакции в связи с вакцинацией. Сразу скажу — это не так», — подчеркнул Мясников.

При этом он признал, что около 20 лет назад при разработке вакцин от коронавируса, вызвавшего эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году, «в эксперименте на мышах столкнулись с таким феноменом».

«Сегодня при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции. Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы. Но пока почвы для их применения нет», — заключил врач.

Как ранее рассказали URA.RU российские вирусологи из МГУ и РАН, вакцина от коронавируса «Спутник V», содержащая аденовирусы, не воздействует на геном человека.