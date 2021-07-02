Грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с МКС
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Трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.
«Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме», — сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, а также медсредства, одежда и свежие продукты.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» на борту стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 30 июня.