Грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17», на борту которого находятся более 1,5 т сухих грузов, запасы топлива и воздуха, осуществил стыковку с модулем «Поиск» Международной космической станции (МКС).

Трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.

«Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме», — сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, а также медсредства, одежда и свежие продукты.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» на борту стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 30 июня.