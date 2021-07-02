Грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с МКС

Короткая ссылка
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17», на борту которого находятся более 1,5 т сухих грузов, запасы топлива и воздуха, осуществил стыковку с модулем «Поиск» Международной космической станции (МКС).
Грузовой корабль «Прогресс МС-17» состыковался с МКС
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

Трансляция ведётся на сайте Роскосмоса.

«Операции по причаливанию и стыковке к модулю «Поиск» проводились в автоматическом режиме», — сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, а также медсредства, одежда и свежие продукты.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» на борту стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) 30 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить