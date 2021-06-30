Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» на борту стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-17» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС-65», — говорится в сообщении корпорации в Twitter.

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С космодрома #Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС17 и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС-65.



Смотрите вместе с нами ➡️ https://t.co/CjcvPIvVsrpic.twitter.com/EM17wvKev0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 29, 2021

В воскресенье, 27 июня, ракету вывезли на стартовый комплекс №31 космодрома Байконур.

Грузовой корабль доставит экипажу МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 кг различного оборудования.