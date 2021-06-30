Ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к МКС
- Reuters
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«С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-17» и 2,5 т различных грузов для экипажа МКС-65», — говорится в сообщении корпорации в Twitter.
3..2..1.. ЕСТЬ КОНТАКТ ПОДЪЕМА 🚀— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 29, 2021
С космодрома #Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС17 и 2,5 т. различных грузов для экипажа МКС-65.
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В воскресенье, 27 июня, ракету вывезли на стартовый комплекс №31 космодрома Байконур.
Грузовой корабль доставит экипажу МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 кг различного оборудования.