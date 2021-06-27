Ракета «Союз-2,1а» вывезена на стартовый комплекс Байконура

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Ракету-носитель «Союз-2,1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-17» вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Ракета «Союз-2,1а» вывезена на стартовый комплекс Байконура
  • РИА Новости

«В соответствии с решением Государственной комиссии 27 июня 2021 года ракету космического назначения вывезли на стартовый комплекс площадки №31», — говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что ракета будет запущена к Международной космической станции (МКС).

«Прогресс» доставит на МКС 470 кг топлива для дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода, а также 1509 кг различного оборудования и материалов.

Ранее стало известно, что российские специалисты продолжают выяснять причину образования трещин в модуле «Звезда» на МКС.

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