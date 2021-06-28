В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза-2.1а»

В «Роскосмосе» рассказали о подготовке на космодроме Байконур к пуску отечественной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-17» на борту в рамках программы МКС.

Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации.

«По графику второго стартового дня проводятся работы по режиму «Технологическая предпусковая подготовка», затем — просмотр и изучение телеметрической информации. Во второй половине дня намечены генеральные испытания ракеты космического назначения, в ходе которых имитируется её старт и полёт вплоть до отделения корабля на целевой орбите», — говорится в публикации.

В воскресенье, 27 июня, ракету вывезли на стартовый комплекс №31 космодрома Байконур. Запуск запланирован на 30 июня.

Грузовой корабль доставит экипажу МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также 1509 кг различного оборудования.