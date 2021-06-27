В Индии обнаружен смертельно опасный для человека вирус
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Журнал инфекций и общественного здравоохранения».
Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения называет данный вирус одним из самых опасных в мире.
Люди могут заразиться им при употреблении фруктов, на поверхности которых есть слюна инфицированного животного.
На данный момент лекарства и вакцины от вируса нет.
Ранее стало известно, что заразиться индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» можно, проходя мимо инфицированного без маски.