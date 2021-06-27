В Индии обнаружен смертельно опасный для человека вирус

Короткая ссылка
Учёные из Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.
В Индии обнаружен смертельно опасный для человека вирус
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Журнал инфекций и общественного здравоохранения».

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения называет данный вирус одним из самых опасных в мире.

Люди могут заразиться им при употреблении фруктов, на поверхности которых есть слюна инфицированного животного.

На данный момент лекарства и вакцины от вируса нет.

Ранее стало известно, что заразиться индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» можно, проходя мимо инфицированного без маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить