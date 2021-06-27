В Индии обнаружен смертельно опасный для человека вирус

Учёные из Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Журнал инфекций и общественного здравоохранения».

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения называет данный вирус одним из самых опасных в мире.

Люди могут заразиться им при употреблении фруктов, на поверхности которых есть слюна инфицированного животного.

На данный момент лекарства и вакцины от вируса нет.

Ранее стало известно, что заразиться индийским штаммом коронавируса «дельта плюс» можно, проходя мимо инфицированного без маски.