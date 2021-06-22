Учёные провели исследование о том, у кого больше всего антител к COVID-19

Издание сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири» сообщает, что в период с января по апрель 2021 году «большая часть сотрудников ИХБФМ СО РАН вакцинировалась препаратом ГамКовидВак (Спутник V)».

Отмечается, что в мае 2021 года был проведён иммуноферментный анализ их образцов крови на планшетах с иммобилизованным RBD (фрагмент S-белка коронавируса).

В соответствии с данными анкетирования доноров разделили на четыре группы: переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные «Спутником V»; не болевшие, вакцинированные «Спутником V»; переболевшие COVID-19, но не вакцинированные; не вакцинированные и не болевшие (среди которых могут быть переболевшие бессимптомно).

Сообщается, что «у доноров, перенёсших COVID-19, а затем вакцинированных Спутником V (группа 1), количество антител против коронавируса оказалось самым высоким».

Как заявляет кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Михайловна Тимофеева, «это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ».

Согласно данным на 21 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 334 204.

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.