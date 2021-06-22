Учёные провели исследование о том, у кого больше всего антител к COVID-19
Отмечается, что в мае 2021 года был проведён иммуноферментный анализ их образцов крови на планшетах с иммобилизованным RBD (фрагмент S-белка коронавируса).
В соответствии с данными анкетирования доноров разделили на четыре группы: переболевшие COVID-19, а затем вакцинированные «Спутником V»; не болевшие, вакцинированные «Спутником V»; переболевшие COVID-19, но не вакцинированные; не вакцинированные и не болевшие (среди которых могут быть переболевшие бессимптомно).
Сообщается, что «у доноров, перенёсших COVID-19, а затем вакцинированных Спутником V (группа 1), количество антител против коронавируса оказалось самым высоким».
Как заявляет кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Анна Михайловна Тимофеева, «это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ».
Согласно данным на 21 июня, в России за сутки зарегистрировали 17 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания COVID-19 в стране возросло до 5 334 204.
В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.